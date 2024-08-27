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Gündem Sultangazi'de korku dolu anlar
Gündem

Sultangazi'de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2024-08-27 18:46:00 -
Sultangazi'de korku dolu anlar

Sultangazi'de seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü. Yoldan geçen beton mikseri sürücüsü yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey yolu üzeri Arnavutköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Bunun üzerine sürücü otomobili kenara çekip kontrol etmek isterken bir anda parlayan alevler otomobilin motor kısmını tamamen sardı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

O esnada bölgeden geçen bir beton mikseri sürücüsü ise miksere ait sulama hortumu ile müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken beton mikseri sürüsünün alevlere müdahale ederek söndürdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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