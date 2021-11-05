  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sultangazi'de korku dolu anlar
Gündem

Sultangazi'de korku dolu anlar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede inceleme yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:08:00 -
Sultangazi'de korku dolu anlar

Sultangazi'de 4 katlı binanın üst katındaki dairede tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1288. Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı. Patlamada evde bulunan 25 yaşındaki N.A. yaralanırken binadan kopan parçalar nedeniyle iki araç zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralı N.A., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın bulunduğu sokaktaki doğalgaz akışı, İGDAŞ ekiplerince kesildi.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede inceleme yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu b..
Tarladan çıkan patates ürküttü!
Aktüel

Tarladan çıkan patates ürküttü!

Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde yaşayan bir çiftçinin bahçesinde bulduğu yaklaşık 8 kilogramlık dev patates ürküttü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay