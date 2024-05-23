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Gündem Sultangazi'de kan donduran olay
Gündem

Sultangazi'de kan donduran olay

Yeniakit Publisher
2024-05-23 11:29:00 -
Sultangazi'de kan donduran olay

Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı. Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Diğer yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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