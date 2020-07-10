Sultangazi'de "dur" ihtarına uymayan otomobile ateş edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde "dur" ihtarına uymadıkları iddia edilen otomobildeki 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 polisin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müştekiler ve avukatları ile tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, HSK kararnamesiyle heyetin değiştirilmesi dolayısıyla savcının açıklayacağı mütalaaya karşı savunmaları, yeni gelecek heyetin dinlemesi gerektiğini düşündüğünü, bu nedenle taraflara süre vereceğini ifade etti.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Erkan E., Zafer S., Kenan A. ve Davut B.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan müşteki avukatları, mütalaanın sanıkların ceza almamasına yönelik olduğunu iddia ederek, detaylı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Sanıkların avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını, dava konusu olayda OHAL Kanunu'nun dikkate alınması gerektiğini belirterek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, taraflara beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi



Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanında 14 Nisan 2017’de "dur" ihtarına uymadıkları iddia edilen araca ateş edilmiş, otomobildeki Oğuzhan Erkul ile Barış Altınışık hayatını kaybetmiş, Ramazan Altürk ile Demirhan Erkul yaralanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.