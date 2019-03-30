Sultangazi'de can pazarı! Çevredekiler kurtardı İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri beklenirken binaya giren mahalle sakinleri, aralarında engelli bir gencin de bulunduğu 5 kişiyi dışarıya çıkardı. Bu sırada mahsur kalanların yakınları bina önünde büyük panik yaşadı. Bina sakinlerinden biri de içeriye girerek kafes içindeki kuşunu dışarıya çıkardı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Mahalle sakinleri, binadan yükselen dumanı görünce içeriye girerek mahsur kalanları kurtardıklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.