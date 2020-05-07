Sultangazi’de berberler dezenfekte ediliyor

Sultangazi Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs’ta hizmete girecek olan berberleri tek tek dolaşıp esnafın dükkanlarını dezenfekte ederek, dükkanlara da dezenfektan bıraktı.

Yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulma kararı alınan berberler, 11 Mayıs pazartesi günü faaliyet göstermeye başlıyor. Sultangazi Belediyesi de genelge ve kurallara uyarak açılacak olan berber ve kuaför salonlarını tespit edip tek tek dezenfekte edip dükkanların her birine dezenfekte ilacı dağıttı.

"Uzun zamandır çalışmayınca insan mesleğini özlüyormuş"

Dükkanı dezenfekte edilen esnaf Faruk Söylemez, “Yaklaşık 50 gündür dükkanımız kapalı zaten belediyemiz sağ olsun Cumhurbaşkanının açıklamasıyla dükkanlarımız açılacak. İlaçlama yaptılar, dezenfektan taktılar, her tarafı temizlediler teşekkür ediyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz randevu ile alacağız tıraş edeceğiz. Uzun zamandır çalışmayınca insan mesleğini özlüyormuş. Bekliyoruz hayırlı olacak inşallah” dedi.

"Dezenfektan ürünleri sağladı bundan dolayı çok teşekkür ederiz"

Dükkanı dezenfekte edilen bir diğer esnaf Emrah Albay, “Sosyal mesafe sağlamaya çalışıyoruz tek kullanımlık havlularımız, tek kullanımlık bir çok şeyi dezenfekte ederek kullanmaya çalışıyoruz. Şahsi havluların getirilmesini sağladık. Makinalarını kendileri getirebilirler. Hijyene dikkat ederek bir şeyler yapmaya çalışılıyor şu anlık. Bir müşteri tıraş edildikten sonra temas edilen herhangi bir ürünü tekrardan dezenfekte edip bir sonraki müşterimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz 1 saatte 2 müşteri, bir müşteri beklemek şartıyla diğer türlü müşterilerimizi randevu sistemiyle yönlendirmeye çalışıyoruz bu şekilde inşallah daha güzel olacak. Sultangazi Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz dezenfekte etti salonumuzu. Dezenfektan ürünleri sağladı bundan dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.