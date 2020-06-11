Sultangazi'de apartmanın çatı katında çıkan söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi, 114. Sokak'taki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki üç binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın binalarda hasara neden oldu.