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Sultangazi seçim sonuçları son dakika | 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları

Sultangazi son dakika İstanbul seçim sonuçları canlı sorgula. 23 Haziran 2019 İstanbul Sultangazi ilçesi yerel seçim İBB sonuçları son dakika burada. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçim sonuçlarına göre 348 bin 829 seçmenin bulunduğu Sultangazi'de 23 Haziran 2019 İBB seçim sonucu son durum ne? Sultangazi seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Sultangazi oy oranları İstanbul genelinde olduğu kadar Sultangazi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçimi Sultangazi'de son durum ne? Sultangazi'de hangi parti önde? Sultangazi yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte İstanbul Sultangazi Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım seçim sonuçları, oy oranları.

23 Haziran 2019 Pazar 18:24
Sultangazi seçim sonuçları son dakika | 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları

Sultangazi son dakika İstanbul seçim sonuçları canlı sorgula. 23 Haziran 2019 İstanbul Sultangazi ilçesi yerel seçim İBB sonuçları son dakika burada. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçim sonuçlarına göre 348 bin 829 seçmenin bulunduğu Sultangazi'de 23 Haziran 2019 İBB seçim sonucu son durum ne? Sultangazi seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Sultangazi oy oranları İstanbul genelinde olduğu kadar Sultangazi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçimi Sultangazi'de son durum ne? Sultangazi'de hangi parti önde? Sultangazi yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte İstanbul Sultangazi Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım seçim sonuçları, oy oranları.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:24
  1. Sultangazi seçim sonuçları son dakika
  2. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları
  3. binali yıldırım 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları
  4. ekrem imamoğlu 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları

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