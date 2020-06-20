  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’nden yeni döneme hazırlık

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:30:54 -
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’nden yeni döneme hazırlık

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyor. SEDA’da yeni dönem eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesi için sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ücretsiz eğitim almaya hak kazanacak.


Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), onlara ücretsiz eğitimler veriyor. SEDA çatısı altında merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler, büyük başarılar göstererek hem ailelerine hem de öğretmenlerine büyük gurur yaşatıyor.


SEDA, yeni dönemde eğitim vereceği öğrencileri belirlemek için harekete geçti. Sultangazi Belediyesi internet sitesi üzerinden ön kayıt yaptıran öğrenciler sınava girmeye hak kazandı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 8. sınıf öğrencileri Çarşamba günü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için cuma günü sınav yapıldı. Yapılan sınavda başarı gösteren öğrenciler, SEDA’da alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak sınavlara hazırlanacak. Her öğrenciye özel başarı programı oluşturan SEDA, yeni eğitim döneminde de çalışmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı