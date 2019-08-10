0553 313 94 23

Sultanbeyli'deki kurban kesim alanı bayrama hazır

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin:- "Sultanbeyli'deki 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde 300 çadırımızda yaklaşık 7 bin kurbanımız vardı. Geçtiğimiz günlerde kurban pazarını gezdiğimde çoğu çadırda 'Bitti' notunu görmüştüm. Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti"- "Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek. Misafirlerimizin ibadetlerini güzel bir şekilde yerlerine getirmelerini sağlayacağız"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54
Sultanbeyli'deki kurban kesim alanı bayrama hazır

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde 300 çadırda yaklaşık 7 bin kurbanın satışa sunulduğunu belirterek, "Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti. Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek." dedi.

Keskin, Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Keskin, arife gününde satış alanında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sultanbeyli'de her yıl bir önceki yıla göre daha güzel bir kurban satış alanı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Keskin, "Burada bizim öncelikli hedefimiz, yaptığımız işi düzgün yapmaktır. Kurban ibadeti kıyamete kadar devam edeceğine göre ve her yıl da Kurban Bayramı geleceğine göre, bir önceki yıla göre daha iyisini yapmak için arkadaşlarımız ve ekibimizle beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Keskin, rahat bir ortamda kurban satışı yapılabilmesi için her türlü imkanı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Sultanbeyli'deki 50 dönümlük kurban satış alanı ve kesim merkezinde, 300 çadırımızda yaklaşık 7 bin kurbanımız vardı. Geçtiğimiz günlerde kurban pazarını gezdiğimde çoğu çadırda 'Bitti' notunu görmüştüm. Buradaki kurbanların çoğunun bittiğini arkadaşlarımız ifade etti. Bayram günü 5 ünitemizde, yüzlerde kasap ve kasap yardımcılarının da desteğiyle hemşehrilerimiz kurbanlarını burada kestirecek. Misafirlerimizin ibadetlerini güzel bir şekilde yerlerine getirmelerini sağlayacağız."

- Satıcıların yüzü gülüyor

Kurban pazarındaki satıcılardan Erdal Eğer, Kars'tan 35 kurban getirdiklerini ve satışlarının bu bayram çok iyi olduğunu söyledi.

Eğer, 1 ton 25 kilogram ağırlığındaki büyükbaş hayvanı 24 bin 500 liraya sattığını belirterek, "Çadırdaki tüm büyükbaş hayvanları sattık. Belediyenin hizmet yerinden de memnunuz. Vatandaşların hayvanın güzelliğine ve sakat olup olmamasına bakması gerekiyor. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Satıcılardan Erzurum'un Horosan ilçesinden gelen Aytekin Akbaş da "İstanbul'a getirdiğimiz büyükbaş hayvanlarımız satıldı. Şimdi de en pahalı olan 1 tonluk hayvanımızı da 20 bine sattık. Satışlarımız çok iyi. Kurban alırken hayvanın dişleri, gözüne ve ayağına bakmaları gerekiyor. Bizim hayvanlarımız veteriner kontrolünde geliyor." diye konuştu.

- Alan hakkında

Sultanbeyli'deki Kurban Satış ve Kesim Alanı'nın hazırlanmasına 24 Haziran'da başlandı ve satışlar 27 Temmuz'dan bu yana devam ediyor.

Alanda 300 çadırda 7 bine yakın hayvan (büyükbaş) satışa sunuldu. Alanın dört bölgesine konteynerler konuldu. Duş, tuvalet, mescit, internet imkanı, berber ve zabıta noktaları bulunuyor.

Bayram süresince 5 kesim ünitesinde binin üzerinde kesim yapılacak.

Alan, Kurban Bayramı sonrasında kısa sürede boşaltılarak temizlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54
  1. bayram
  2. Kurban
  3. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı
    1. AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı..
    2. Özhaseki: "Zor bir coğrafyada..
    3. Otogarda bayram yoğunluğu
    4. Kaymakam Güven’in Kurban Bayramı mesajı
    5. Karşı şeride geçen otomobil, iki..
    6. Hong Kong'daki protestolarda polisten..
    7. Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı
    8. İsmail Çipe Kayserispor’da
    9. Libya'da bomba yüklü araç infilak etti
    10. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    11. Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey..
    12. Bitki köklerine dökülen sirke bakın..
    13. Cemil Çöllü dualarla anıldı
    14. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    15. Bayram arifesinde trafik kazaları can..
    16. Manisa’da bayram trafiğine havadan..
    17. TEM Otoyolunda kazalar nedeniyle..
    18. İşini kaybeden belediye çalışanları..
    19. Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan..
    20. Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda..
    21. Bülent Turan’dan Gazi Süleyman Paşa ve..
    22. AB Bilginin desteklediği hayvancılık..
    23. MHP’li Akçay: “Bizim bakanlık gibi bir..
    24. Gediz’de satırlı kavga: 3 yaralı
    25. Şehit Eren Bülbül sene-i devriyesinde..
    26. Burhaniye’de Kaymakam Öner trafik..
    27. Kurtarılan caretta caretta denize..
    28. Kavurma uzun süre nasıl saklanır?..
    29. Başkan Akın esnafla bayramlaştı
    30. Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti