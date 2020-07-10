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Aktüel

Sultanbeyli'de taklit tabloları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İtalyan ressam Raffaello Sanzio'nun "Şeytanla Savaşan Mikail" resminin taklidini gerçekmiş gibi 1,5 milyon dolara satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:46:02 -
Sultanbeyli'de taklit tabloları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de İtalyan ressam Raffaello Sanzio'nun "Şeytanla Savaşan Mikail" tablosunun taklidini gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da ellerinde bulunan tarihi eser tabloları satmaya çalışan 2 şüpheli olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından, Ümraniye'de düzenledikleri baskında Salih D. (39) ve Turan D'yi (53) yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada İtalyan ressam Raffaello Sanzio'nun "Şeytanla Savaşan Mikail" resminin taklidi ele geçirildi. Zanlıların, bu resmi 1,5 milyon dolara satmaya çalıştıkları ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin imitasyon tabloları gerçekmiş gibi satmaya çalıştıkları belirlendi.

Bu arada eserin orijinalinin Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilendiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.



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