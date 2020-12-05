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Aktüel Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıldı
Aktüel

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:38:04 -
Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yardım eli uzatıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde 3 yıldır yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında 60 vatandaşa gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı yapıldı. Yardımı alan yaşlı vatandaşlar Sultanbeyli Kaymakamlığına teşekkürlerini dile getirdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, AA muhabirine yardımlarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Salgın sürecinde de devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde de toplam 1642 büyüğümüze hizmet vererek onların gıda, sıcak yemek, temizlik seti ve maske ihtiyaçlarını karşıladık. Kıymetli büyüklerimizden ricam koronavirüs salgını sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleri ve temastan kaçınmalarıdır."

Kubilay, proje kapsamında doktor ve psikologdan oluşan Vefa ekibinin, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini de gerçekleştirdiğini de belirtti.



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