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Gündem Sultanbeyli’de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi
Gündem

Sultanbeyli’de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi

Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup şahıs, ellerindeki kılıçlarla sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp düğün eğlencesi yaparak, yürüdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:27:00 -

Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu belirtilen ve çok sayıda kişiden oluşan bir grup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerindeki kılıçlarla şarkılar söyleyerek düğün eğlencesi düzenlendi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktan gelen sesleri duyarak dışarı çıkan vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

Görüntülerde, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grubun ellerindeki kılıçlarla sokağa giriş yaptığı esnada arkadan gelen bir düğün arabası olduğu ve şahısların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

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