0553 313 94 23

Sultanbeyli'de fabrika yangını

Mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:08
Sultanbeyli'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde yatak ve baza imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:08
  1. fabrika
  2. mobilya
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. ABD'nin 'çekiliyorlar' yalanı çöktü!..
    3. İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti!
    4. Sultanbeyli'de fabrika yangını
    5. Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar’dan Malatya..
    7. Bayrampaşa’da otomobille çarpışan araç..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2019
    9. 'Suç makinası' bakın nerede yakalandı!
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    11. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    12. Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı
    13. Yerli turistler oynadı, yabancı..
    14. "'Referans kavramları tamamladık'..
    15. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    16. Ümit milli maçın ardından
    17. Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye..
    18. Taksim Meydanı’nda “TEKNOFEST” rüzgarı
    19. Milliler 2020 Tokyo’yu garantiledi
    20. Uyuyan kocasının başına keserle..
    21. Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5..
    22. ABD'de 'Dorian' alarmı! Yön değiştirdi
    23. Tarihçi Kemal Karpat'ın ismi..
    24. Yılmaz Özdil, Kemalistlerin sloganını..
    25. Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık..
    26. İznik'te denizlerde yaşayan..
    27. Diyarbakır Valiliğinden ’ilçe..
    28. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran..
    29. ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker..
    30. Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır..
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu
    Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...