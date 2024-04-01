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Yerel Sultanbeyli'de araç dereye uçtu
Yerel

Sultanbeyli'de araç dereye uçtu

Yeniakit Publisher
2024-04-01 07:58:00 -
Sultanbeyli'de araç dereye uçtu

Sultanbeyli'de geri manevra yapacağı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç geri kayarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay dün saat 16.50 sularında Mecidiye Mahallesi Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü E.D. idaresindeki 26 ACD 610 plakalı otomobil, Ordu Caddesi üzerinde geri manevra yapacakken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle Amasya Caddesi yanında bulunan dereye uçtu. Kaza sonucu araç sürücüsü E.D. ile E.D. ve S.A. adlı şahıslar araç içinde sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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