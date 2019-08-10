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Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi

Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanında vatandaşlara hizmet veriyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:57
Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi

Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanında vatandaşlara hizmet veriyor. İstanbul’un en büyük satış ve kesim mekanlarından olan yer havadan görüntülendi.


Sultanbeyli Belediyesi’ne ait kurban satış ve kesim alanı, İstanbul’un en büyük kurban satış ve kesim alanlarından biri olma özelliğine sahip. 50 dönümlük kurban satış ve kesim alanı aynı zamanda havadan görüntülendi. Satış alanında bulunan 1 ton ağırlığındaki 2 adet dev boğa ise alıcı buldu.


Kurban kesim alanını gezen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli kurban satış alanındayız. Kurban satış alanı her yıl bir önceki yıla göre daha güzel bir ortam oluşturduğumuz bir alan. Burada bizim öncelikle hedefimiz yaptığımız işin düzgün yapmak, güzel yapmak. Buraya gelen kurban satışlarının daha rahat bir ortamda satışlarını gerçekleştirmek için her türlü imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Sultanbeylili hemşehrilerimizi ve dışarıdan gelen misafirlerimizin kurban satış alanında rahat bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah yarın 5 ünitemizde yüzlerce kasap ve kasap yardımcılarının desteği ile İnşallah hemşehrilerimizin ibadetlerini güzel bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Burası 50 dönümlük alan, tabii çok da talep vardı. Biz yaptığımız işi düzgün yapmak istiyoruz. 300 çadır kurduk. 7 bin kurbanlık hayvanımız var.



2 adet bir tonluk boğa alıcı buldu


300 çadırın kurulduğu ve 7 bin kurbanlık hayvanın getirildiği Sultanbeyli kurban satış ve kesim alanında 2 tane birer tonluk boğalar da satıldı. Kars ve Erzurum illerinden getirilen 2 büyükbaş hayvanlardan biri 24 bin 500 liraya diğer ise 20 bin liraya alıcı buldu. Bir tonluk boğanın satıcısı Erdal Eğer, "Bir ton 25 kilogram ağırlığı 24 bin 500’e sattık. Kars’tan getirdik. İşler güzel. 30 hayvan ettirdik. Mallarımızın hepsini sattık.3 yaşında hayvanımız. Sultanbeyli Belediyesi’nde hizmet güzel.Ekibi güzel" şeklinde konuştu.


Mimar Sinan Mahallesi’nde yaklaşık olarak 50 dönümlük alan üzerine kurulan kurban kesim alanındaki çadırlarda geçen seneye göre artış gözlenirken kurban kesim alanında bebek bakım odası, üç adet erkekler için mescit olmakla birlikte bir tane de kadınlar için mescit bulunuyor. Kadın ve erkek tuvaletleri, ücretsiz internet ve duş hizmeti, revir gibi alanda bulunan sosyal imkanlar sunuluyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:57
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