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Sultanahmet'te 'Atlı Polis' dönemi! Resmen göreve başladılar

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği, Sultanahmet Meydanı'nda resmen göreve başladı.

13 Kasım 2018 Salı 15:35
Sultanahmet'te 'Atlı Polis' dönemi! Resmen göreve başladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.

Yoğun ilgi gördüler

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi. Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi.  Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.

İlk olarak Sultanahmet Meydanı'nda görev alacaklar

Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı'nda çıktığı devriye ile başladı. İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor.  Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor.  20 attan 3'ü Almanya'dan 1'i de  Belçika'dan getirildi. 20 kişilik ekip 4 ay boyunca Ankara'da eğitim aldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında görev alacak. Önleyici hizmette görev yapacağı belirtilen ekiplerin ilerleyen süreçte  ile maç günlerinde stadyumların çevresinde görev alacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:35
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