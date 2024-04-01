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Aktüel Sultanahmet Meydanı yabancı turistle doldu
Aktüel

Sultanahmet Meydanı yabancı turistle doldu

Yeniakit Publisher
2024-04-01 11:18:00 -
Sultanahmet Meydanı yabancı turistle doldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin sürdüğü İstanbul’da tarihi mekanları yabancı turistler doldurdu.

Megakentte saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için milyonlarca İstanbullu sandık başına giderken, kentin turistik noktalarında yabancı turist yoğunluğu gözlendi.

Güzel havanın da etkisiyle binlerce turist, Sultanahmet Meydanı’nı doldurdu.

Öte yandan, seçim günü uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camii ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gecikmeli olarak ziyarete açıldı.
Camileri ziyaret etmek isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.

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