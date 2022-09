Sultan Vahdettin bu belgeyi uykusundan kalkıp mı imzaladı?

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a kimin gönderdiği tartışıldı. Bardakçı Atatürk'ü devletin milli mücadele için gönderdiğini belirterek, "Atatürk'e verilen yetki belgesi her askere verilmemiştir. Çok nadirdir. Belki bir benzeri Köprülü Mehmet Paşa'ya verilmiştir." dedi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'e verilen yetki belgesinde hem Damat Ferit Paşa'nın hem de Sultan Vahdettin'in imzası bulunuyor.

Bardakçı'nın açıklamaları kafa karıştırdı:

Tekrar söyleyeyim Vahdettin acizdir. İstanbul'un elden gitmesinden korkmuştur. Zaferden sonra TBMM'ye tebrik telgrafı çekse belki her şey farklı olurdu. Tahta değil kubura oturdum diyor. Paratönör olup bütün nüsibetleri üzerime çektim diyor. Hatıratlarında Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermekten iftihar ettim diyor. Operasyon devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi inkar etsin her aşamasında devlet vardır. Tek Mustafa Kemal Atatürk gönderilmedi 2-3 müfettiş gönderilmiştir. İngiliz General Milne nota gönderiyor bunu buraya niye gönderdiniz diye. Şakir Paşa bu belgeyi imzalamıştır. Belgeleri yayınladım ben. Atatürk'e verilen yetki belgesi her askere verilmemiştir. Çok nadirdir. Belki bir benzeri Köprülü Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Çok geniş yetkilerle gidiyor. İstemiş o yetkileri. Şakir paşanın bu belgede imzası vardır. Geniş yetkilerdir.

Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin uykudan kalkıp mı imzaladı bu belgeyi

Başka müfettişlerin de gönderildiğini söyleyen Bardakçı, "Atatürk'e verilen yetki belgesi her askere verilmemiştir. Çok nadirdir. Belki bir benzeri Köprülü Mehmet Paşa'ya verilmiştir." ifadesiyle aslında resmen bir itirafta bulunuyor.

Akla bu sorular geliyor

Madem sadece bir müfettiş, denetleme yapacak neden hiç biri bu kadar yetkiye ne gerek var? demiyor. Sultan Vahdettin imzaladığı belgeleri okumuyor diyelim. Damat Ferit Paşa da mı okumuyor? Bu belgeleri. Neden gönderilen diğer müfettişler için de İngilizler rahatsızlık duymuyor?

Bandırma Vapuru yalanı çökmüştü

Müzeye bile dönüştürülen bandırma vapurunun yalan olduğunu Murat Bardakçı'nın kendisi de doğruluyor. Mustafa Kemal Atatürk "Bandırma Vapuru" ile Samsun'a ayak bastı masalı bu ülkede ders kitaplarında okutuldu.