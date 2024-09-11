  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında devasa alan zarar gördü
Yerel

Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında devasa alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2024-09-11 10:54:00 -
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangında devasa alan zarar gördü

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, 50 hektarlık alana zarar verdi.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parktaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, milli park içerisinde Yay Gölü girişindeki yangını söndürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 50 hektar sazlık alanın zarar gördüğü bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı
Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı

Yerel

Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı

Antalya'da orman yangını!
Antalya'da orman yangını!

Yerel

Antalya'da orman yangını!

Adana'daki yangın kontrol altında
Adana'daki yangın kontrol altında

Yerel

Adana'daki yangın kontrol altında

Bolu'da orman yangını
Bolu'da orman yangını

Yerel

Bolu'da orman yangını

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23