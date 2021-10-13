Sultan Korusu nefes olacak

Anadolu Yakasına nefes aldıracak projeler arasında gösterilen Sultan Korusu’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Koruyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli’mize yeni yeşil alanlar kazandırmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin günün yorgunluğunu atacağı, bölgeye değer katacak çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Korumuzun toplam alanı 127 bin metrekare. İçerisinde ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleri, estetik çeşmeleri ve seyir terasları bulunacak. Diğer taraftan Sultanbeyli’nin doğa içerisindeki nezih adresi olacak. İçerisinde bulunacak olan biyolojik göletin ilçemizin çehresine yeni bir renk katacak. Yürüyüş yolları, oyun alanları, piknik alanlarıyla Sultan Korusu’nun ilçemizin değerine değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Bahar aylarına yetiştirmek için çalışmaların hızla sürdüğünü de ifade eden Başkan Keskin, “İnşallah yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. Sultan Korusu’nu önümüzdeki bahar aylarında hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Aydos Kalesi'nin tarihi

Aydos Kalesi, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilmiştir. O dönemdeki ismi olan “Aetos” “kartal” manasına gelmekteydi. Bu isim, dönemimize kadar çok ufak değişiklikle korunmuştur.

11. yüzyılda Türklerin İstanbul’a doğru hareket etmelerinden dolayı kalenin var olan önemi arttı; fakat Haçlı Seferleri’nin başlamasıyla Türkler bölgeden ayrıldı. 13. yüzyılın son kısımlarında bölgede, tekrar mücadeleler baş göstermeye başladı. 1326-1328 seneleri arasında Kocaeli Yarımadası’nın büyük bir bölümü Osmanlı İmparatorluğu kontrolü altına girmişti. Bu dönemde iki devlet arasındaki sınır, Aetos-Pentikion (günümüzde Pendik) hattı üzerinde bulunmaktaydı.

Âşıkpaşazade Tarihi’nde bulunan verilere bakıldığında Osmanlı Padişahı Orhan Gazi, kalenin fethedilmesi amacıyla Abdurrahman Gazi, Akça Koca ve Konur Alp’e görev vermiştir. İlk olarak Semendra Kalesi’ni (günümüzde Samandıra) fethetmeyi başaran Osmanlı kuvvetleri, bunun ardından Aydos Kalesi’ni kuşattı ve fethetti.

Sultanbeyli sınırları içinde yer alan Aydos Kalesi’nde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından kazılar yürütülmektedir. Kale adını, üzerine konumlandığı Aydos Dağı olarak anılan tepeden almaktadır. Dış duvarlarından itibaren 26.000 m²’lik bir alanı kaplayan Kale, 325 m yüksekliğinde bir tepede yer alır ve diğer kaleler gibi bulunduğu bölgeye hâkim bir konumdadır.

Aydos Kalesi'nde sona doğru

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın “İstanbul’un fethinin başladığı yer” olarak tanımladığı tarihi miras Aydos Kalesi’ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kazı çalışmaları tamamlanan kale, devam eden çevre düzenleme uygulamalarının ardından tarih turizmine kazandırılacak. Yakın zamanda ziyarete açılacağını ifade eden Başkan Keskin, “Aydos Kalesi, dünya kültür mirasına en güzel hediyelerimizden biri olacak. Yürüyüş yolları, seyir terasları ile yakında hizmete açacağız. Kalenin açılmasıyla ilçemizde tarih yeniden canlanacak” dedi.