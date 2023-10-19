Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam

Gelinler mutfakta sultan kebabı sofranızın yıldızı olacak. Dilerseniz iç harcına patates de ilave edebilirsiniz. Peki sultan kebabı nasıl yapılır? İşte favoriniz haline gelecek sultan kebabı tarifi, yapımı ve malzemeleri...

SULTAN KEBABI MALEMELERİ

500 gram dana kuşbaşı

1 adet yufka

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı bezelye

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1. 5 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Kekik

Köri

Kimyon

Pul biber

Tuz

Rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

1 çay kaşığı muskat rendesi

SULTAN KEBABI NASIL YAPILIR?

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İlk olarak beşamel sosu hazırlayın. Bunun için tereyağı ile unu kavurun.

Üzerine sütü ilave edip sos kıvamına gelene kadar karıştırın.

Sosunuz koyu bir kıvam alınca rendelenmiş muskat, tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın.

Tereyağı ve zeytinyağı tencereye alın.

Küçük küpler halinde doğranmış kuru soğanı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Ardından dana etini ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Daha sonra üzerine havuç ve bezelyeyi de ilave edin.

Salçayı bir kaseye alıp suyla açın ve tencereye ekleyin.

Son olarak baharatlar ve tuzu da ilave edip birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

1 yufkayı 4'e bölün.

Kasenin üzerine koyup etli karışımı içine ekleyin ve bohça şeklinde kapatın.

Ardından ters çevirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine sıralayıp üzerine beşamel sos ve kaşar peynirlerini ekleyin.

180 derececelik önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...