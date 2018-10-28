Sultan Kabus'a tepkiler yağıyor! İsrail-Umman görüşmesi ne anlama geliyor?

Merkezi Ramallah’ta bulunan Filistin yönetimi ziyarete sessiz kalmayı seçerken, Umman yönetimi İsrail ile ilişklilerin normalleşme zamanı geldiğini savundu. Hamas ve İran ise ziyarete tepkili.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah, "Umman'ın Filistin ve İsrail taraflarının yakınlaşmalarına yardımcı olacak fikirler sunduğunu, ancak arabuluculuk rolünü oynamadığını" söyledi.

Manama Güvenlik Diyaloğu Forumu’nda konuşan Bakan "Umman’ın ABD’nin ve Başkan Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması’na yönelik çabalarını desteklediğini" ifade etti ve konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"İsrail ile ilişkiler normalleşmeli"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Umman’ı ziyaret etmesinden bir gün sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Umman’a yaptığı üç günlük ziyaretten ise birkaç gün sonra konuşan Bin Alavi şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile ilişkiler normalleşmeli. İsrail bölgede var olan bir devlet. Hepimiz bunu biliyoruz, dünya da biliyor. Belki de İsrail’le (diğer ülkelere) muamele edildiği gibi davranma ve ilişkiler kurma zamanı gelmiştir."

Hem Abbas hem de Netanyahu, ardı ardına gelen Umman ziyaretlerinde Sultan Kabus’la bir araya gelmişti. Filistin kaynaklarına göre Kabus, Abbas’a görüşleri yakınlaştırmak için Umman’ın arabulucu olmasını teklif etti.

"Abbas Arap devletlerinin uluslararası topluma endeksli olmasını istiyor"

Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklar konu hakkında şunları söyledi:

"Filistin Devlet Başkanı Abbas durumun kurtarılması için tüm arabuluculuk girişimlerini destekliyor. Fakat uluslararası bir mekanizmaya dayanan tanınmış vizyonuna uygun olarak."

"Mahmud Abbas, Arap devletlerinin ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler ve diğer ülkelerle birlikte bu mekanizmaya dahil olmasını istiyor."

İsrail: Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek için somut bir adım

İsrail Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler vurgulandı: “Netanyahu’nun Umman Sultanlığı ziyareti, Başbakan’ın İsrail’in güvenlik, teknoloji ve ekonomi alanındaki deneyimlerini vurgulayarak, bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı politikasının uygulanması kapsamında somut bir adım teşkil ediyor.”

Hamas Umman’ı şiddetle kınadı

Netanyahu’nun Umman ziyareti konusunda sessizliği tercih eden Filistin yönetiminin aksine Hamas tepki gösterdi. Hamas’tan yapılan açıklamada ziyaretin “Filistin halkının tarihi haklarını ve davasının haklılığını destekleyen Arap ve İslam halklarının ruhuyla uyuşmadığı” hatırlatıldı.

İran da Sultan Kabus’a tepki gösterdi

Öte yandan Umman ile stratejik ilişkilerini geliştiren Tahran ise, Netanyahu’nun Umman’da kabul edilmesine tepki gösterdi. İran parlamentosunun Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman’ın İsrail Başbakanı’nı ağırlamasının “Sultan Kabus bin Said’in her zamanki hikmetli tavrından bütünüyle uzak” olduğunu söyledi. Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı bir yorumda, “Trump ve Netanyahu Yüzyılın Anlaşması’nın meyvelerini almayacaklar” ifadelerini kullandı.

Mepanews