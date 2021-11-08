Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ekranlara geldi. Dizinin ilk bölümünün ardından pek çok kişi Alparslan’ın kardeşlerini ve kardeşlerinin isimlerini araştırmaya başladı.

Sultan Alparslan'ın kardeşleri kimdir?

Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Sultan Alparslan'ın kardeşlerinin isimleri şöyle: Kavurd, Emir Yakuti, Süleyman, Behram Şah, İlyas, Osman, Hatice Arslan Hatun, Cevher Hatun ve Safiye Hatun.