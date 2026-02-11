Sultan Abdülhamid Han, Vefatının 108. Yılında Yıldız Hamidiye Camii’nde Anıldı

Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 108. yıl dönümünde Yıldız Hamidiye Camii’nde düzenlenen programla anıldı. Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, Sultan II. Abdülhamid Han’ın 33 yıllık hükümdarlık dönemine ve devlet adamlığı vizyonuna vurgu yapıldı. Programın ardından cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı, “Bugün Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 108. yılı. Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak bu yılki anma programımızı Yıldız Hamidiye Camii’nde gerçekleştirmek istedik” dedi.

Derneğin 2018 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulduğunu hatırlatan Yazıcı, “Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, kuruluş toprağı İnegöl’de Sultan Hamid’in misyonunu, devlet adamlığını ve vizyonunu gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele eden bir düşünce kuruluşudur” ifadelerini kullandı.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 33 yıllık saltanat süresince eğitimden ulaşıma, savunmadan diplomasiye kadar birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Yazıcı, özellikle Filistin meselesine dikkat çekti. Abdülhamid Han’ın Filistin’in koruyucusu olduğunu vurgulayan Yazıcı,

“En önemli hususlardan biri Kudüs’tür. Kudüs bir vakıf malıdır; ‘Vakf-ı Kudüs’tür. Bu topraklar hukuken ve tarihî olarak vakıf statüsündedir” dedi. İsrail’in Kudüs’teki vakıf mallarına yönelik uygulamalarının hukuksuz olduğunu ifade eden Yazıcı, işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Yazıcı, “Birleşmiş Milletler kararları, Cenevre Sözleşmeleri ve UNESCO’nun kültürel mirasın korunmasına ilişkin maddeleri açıktır. Kudüs’teki uygulamalar uluslararası hukuka aykırıdır. Uluslararası hukuku ve ilgili kurumları göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda programa katılan misafirlere teşekkür eden Yazıcı, İnegöl’den destek için gelenlere ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da şükranlarını iletti. İnegöl’ün tarihî önemine de vurgu yapan Yazıcı, “İnegöl kuruluş toprağıdır. Bu topraklar Osmanlı’nın filizlenip çınara dönüştüğü topraklardır. Artık tarih kitaplarına şunu da eklemeliyiz: Osmanlı sadece Söğüt’te değil, İnegöl’de de kurulmuştur” ifadelerini kullandı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.