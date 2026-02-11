  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler! Yeni bakan ittaparları korkutuyor: Vali iken şehirde tek bir başıboş köpek bırakmamıştı! İngiliz ordusunun içler acısı halini Sir Carter paylaştı! Büyük değil küçük Britanya İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne? Çıban başı Netanyahu CHP soslu ‘DEM’li kara deprem propagandası Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu” Küfürbaz Özel, CHP’de kalmanın kriterlerini ortaya koydu! Çalanlarla yola devam Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş! Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur" MİT’ten MOSSAD’a geçit yok! 2 casus daha yakalandı
Gündem Sultan Abdülhamid Han, Vefatının 108. Yılında Yıldız Hamidiye Camii’nde Anıldı
Gündem

Sultan Abdülhamid Han, Vefatının 108. Yılında Yıldız Hamidiye Camii’nde Anıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sultan Abdülhamid Han, Vefatının 108. Yılında Yıldız Hamidiye Camii’nde Anıldı

Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 108. yıl dönümünde Yıldız Hamidiye Camii’nde düzenlenen programla anıldı. Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 108. yıl dönümünde Yıldız Hamidiye Camii’nde düzenlenen programla anıldı. Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, Sultan II. Abdülhamid Han’ın 33 yıllık hükümdarlık dönemine ve devlet adamlığı vizyonuna vurgu yapıldı. Programın ardından cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı, “Bugün Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 108. yılı. Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak bu yılki anma programımızı Yıldız Hamidiye Camii’nde gerçekleştirmek istedik” dedi.

Derneğin 2018 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulduğunu hatırlatan Yazıcı, “Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, kuruluş toprağı İnegöl’de Sultan Hamid’in misyonunu, devlet adamlığını ve vizyonunu gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele eden bir düşünce kuruluşudur” ifadelerini kullandı.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 33 yıllık saltanat süresince eğitimden ulaşıma, savunmadan diplomasiye kadar birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Yazıcı, özellikle Filistin meselesine dikkat çekti. Abdülhamid Han’ın Filistin’in koruyucusu olduğunu vurgulayan Yazıcı,

“En önemli hususlardan biri Kudüs’tür. Kudüs bir vakıf malıdır; ‘Vakf-ı Kudüs’tür. Bu topraklar hukuken ve tarihî olarak vakıf statüsündedir” dedi. İsrail’in Kudüs’teki vakıf mallarına yönelik uygulamalarının hukuksuz olduğunu ifade eden Yazıcı, işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Yazıcı, “Birleşmiş Milletler kararları, Cenevre Sözleşmeleri ve UNESCO’nun kültürel mirasın korunmasına ilişkin maddeleri açıktır. Kudüs’teki uygulamalar uluslararası hukuka aykırıdır. Uluslararası hukuku ve ilgili kurumları göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda programa katılan misafirlere teşekkür eden Yazıcı, İnegöl’den destek için gelenlere ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da şükranlarını iletti. İnegöl’ün tarihî önemine de vurgu yapan Yazıcı, “İnegöl kuruluş toprağıdır. Bu topraklar Osmanlı’nın filizlenip çınara dönüştüğü topraklardır. Artık tarih kitaplarına şunu da eklemeliyiz: Osmanlı sadece Söğüt’te değil, İnegöl’de de kurulmuştur” ifadelerini kullandı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

 

Balıkesir’de Sultan Abdülhamid Han Konferansına Yoğun İlgi
Balıkesir’de Sultan Abdülhamid Han Konferansına Yoğun İlgi

Aktüel

Balıkesir’de Sultan Abdülhamid Han Konferansına Yoğun İlgi

Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı

Gündem

Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı

Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...
Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Gündem

Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23