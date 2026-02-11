İşte evde kolayca hazırlanan o yöntem... 1 kaşığı saç dökülmesini durduruyor
Büyük bir problem olarak karşımıza çıkan saç dökülmesi için mucizevi bir karışımla üstesinden gelmeniz mümkün...
Mevsim geçişleri, stres ve dış etkenler nedeniyle zayıflayan saç tellerini kurtaracak formül mutfağınızda saklı. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir? Güzellik Uzmanı Selda Özkök, saç dökülmesini durduran ve kökleri canlandıran o özel karışımı Akşam'a anlattı. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz saç güçlendirici maskenin detayları…
Gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak bir hayal değil, doğru bakımın bir sonucudur. Birçok kişi avuç avuç dökülen saçları için çareyi kimyasal ürünlerde ararken, uzmanlardan "doğal içeriklere dönün" çağrısı geldi. Güzellik Uzmanı Selda Özkök, saç dökülmesini önleyen ve saç tellerini güçlendiren maske tarifi verdi.
Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Güzellik Uzmanı Selda Özkök, saç dökülmesini önleyen ve saç tellerini güçlendiren maske tarifi verdi.
Özkök, içeriğindeki Hint yağından biberiyeye kadar her damlası şifa olan özel bir karışımı paylaştı. Düzenli kullanımda saç dökülmesini bıçak gibi kesen ve yeni saç oluşumunu destekleyen bu maske, saç bakım rutininizi değiştirmeye aday. İşte uzmanından tam ölçülü, saç dökülmesine karşı savaş açan o tarif...
Malzemeler 1 tatlı kaşığı Hint yağı 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı 1 tatlı kaşığı badem yağı 5-6 damla biberiye yağı 1 adet E vitamini ampulü
Tüm malzemeleri karıştırın ve saç diplerinizden uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın.
3-4 dakika nazikçe masaj yaptıktan sonra en az 2 saat bekletin ve ardından yıkayın.
Haftada 2 kez düzenli olarak uyguladığınızda uzun vadede belirgin fayda göreceksiniz.
Unutmayın, bir veya iki uygulama ile sonuç beklemek doğru değildir; sabır ve düzen şarttır.
