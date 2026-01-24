  • İSTANBUL
Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde adliye arşivlerinde yapılan düzenleme çalışmaları sırasında önemli bir keşif gerçekleşti.

1
#1
Foto - Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen arşiv düzenleme ile kurumsal hafıza çalışmaları kapsamında, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait yaklaşık 120-150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı.

#2
Foto - Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı

Şereflikoçhisar Başsavcılığı'nca titizlikle koruma altına alınan belgeler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile resmi görüşmelerin ardından tarihi ve kıymetli evraklar, Osmanlı Arşivleri kısmına resmi protokolle teslim edildi.

