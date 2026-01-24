Tamı tamına 150 yıllık! 2. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde adliye arşivlerinde yapılan düzenleme çalışmaları sırasında önemli bir keşif gerçekleşti.
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen arşiv düzenleme ile kurumsal hafıza çalışmaları kapsamında, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait yaklaşık 120-150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı.
Şereflikoçhisar Başsavcılığı'nca titizlikle koruma altına alınan belgeler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile resmi görüşmelerin ardından tarihi ve kıymetli evraklar, Osmanlı Arşivleri kısmına resmi protokolle teslim edildi.
