Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...
10 Şubat Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilişinin ardından bugünkü İstiklal Caddesi’nde, yabancı misyon şeflikleri ve elçilikler önünde yapılan kutlamalara ait fotoğrafları gündeme getirerek, bu görüntülerin tarihî bir gerçeğe işaret ettiğini ifade etti.