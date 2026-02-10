  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

10 Şubat Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilişinin ardından bugünkü İstiklal Caddesi’nde, yabancı misyon şeflikleri ve elçilikler önünde yapılan kutlamalara ait fotoğrafları gündeme getirerek, bu görüntülerin tarihî bir gerçeğe işaret ettiğini ifade etti.

#1
Foto - Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Söz konusu fotoğrafların, Osmanlı Devleti’nin bağımsız iradesine ve özellikle Sultan II. Abdülhamid Han’ın temsil ettiği güçlü devlet aklına duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesi olduğunu belirten

#2
Foto - Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Yazıcı, bu sürecin basit bir iktidar değişimi değil, uluslararası bir tasfiye operasyonu olarak okunması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında Sultan II. Abdülhamid Han’ın önemli bir devlet adamı olduğunun altını çizen Yazıcı, Abdülhamid Han döneminde eğitim alanında rüştiyeler, idadiler ve sultanilerin yaygınlaştırıldığını, Darülfünun’un yeniden yapılandırıldığını ve kız çocuklarının eğitimine özel önem verildiğini hatırlattı.

#3
Foto - Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Hukuk alanında nizamiye mahkemeleriyle adalet sisteminin kurumsallaştırıldığını kaydeden Yazıcı, ulaşımda ise Hicaz Demiryolu başta olmak üzere demiryolu ve telgraf hatlarıyla devletin en ücra bölgelerine kadar merkezi otoritenin ulaştırıldığını ifade etti. Yazıcı, “Bu icraatlar, Abdülhamid Han’ın günü değil, geleceği inşa eden bir lider olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Yazıcı açıklamasında, günümüzde de benzer senaryoların farklı aktörler eliyle yeniden sahnelenmek istendiğine dikkat çekerek, siyonist ve evanjelist aklın Türkiye’nin bağımsız duruşunu hedef alan girişimlerine karşı tarih bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin güçlü liderliğinin hedef alındığı dönemlerde millet iradesinin daha da önem kazandığını belirten Yazıcı, bu çerçevede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkılmasının tarihî bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 108. yıl dönümü vesilesiyle 10 Şubat’ta Abdülhamid Han’ın rahmet, minnet ve dualarla yad edildiği ifade edildi.

#5
Foto - Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Öte yandan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği tarafından, Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 108. yıl dönümü münasebetiyle 10 Şubat Salı günü İstanbul Beşiktaş’taki Yıldız Hamidiye Camii’nde, akşam namazı ile yatsı namazı arasında Mevlid-i Şerif programı düzenleneceği bildirildi. Turgay Yazıcı, tüm vatandaşları bu anlamlı programa davet etti.

