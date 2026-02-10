Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı...

Hukuk alanında nizamiye mahkemeleriyle adalet sisteminin kurumsallaştırıldığını kaydeden Yazıcı, ulaşımda ise Hicaz Demiryolu başta olmak üzere demiryolu ve telgraf hatlarıyla devletin en ücra bölgelerine kadar merkezi otoritenin ulaştırıldığını ifade etti. Yazıcı, “Bu icraatlar, Abdülhamid Han’ın günü değil, geleceği inşa eden bir lider olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.