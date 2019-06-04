Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından bilekleri kesilerek katledildi!

Tarihte bugün (4 Haziran 1876)

Sultan Abdulaziz’i devirmeye çalışan Cuntacıların hepsinin farklı hesapları vardı. Midhat Paşa'nın şahsında tecessüm eden Yeni Osmanlıların amacı, meşruti bir monarşi ve anayasaya dayalı parlamenter bir sistem getirmekti. Ancak Abdülaziz böyle bir sistem için engeldi.

Ayrıca Abdülaziz'in orduyu çağının modern silahlarıyla donatması, donanmayı dünyanın -İngiltere ve Fransa'dan sonra- 3. deniz gücü haline getirmesi, tahta çıkışından itibaren 450 km. uzunluğundaki demiryollarını üç katına çıkarması, onu uluslararası güçlerin hedefi haline getirmişti. Bunun üzerine dış güçler yerli işbirlikçiler buldular. Bu işbirlikçilerden en önemlisi de Genel Kurmay Başkanı (Serasker) Hüseyin Avni Paşa idi. Zira bu paşa bir kaç kez görevden alındığı için Sultana kin besliyordu.

Midhat Paşa, Padişah'tan bir şekilde kurtulmak isteyen devlet ricaliyle, yani Şeyhülislam Hasan Hayrullah, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa, Askerî Şurâ Reisi Redif Paşa, Fetva Emini Filibeli Kara Halil Efendi, Şirvanizade Ahmed Hulusi Efendi, Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Askerî Mekteb Kumandanı Süleyman Paşa ile Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi hususunda anlaştı.

Padişaha akılalmaz iftiralar attılar

Hüseyin Avni Paşa darbeden hemen önce Fransa’ya giderek Fransa Cumhurbaşkanı Patrice de Mac-Mahon ile görüşmüş ve diğer işbirlikçi paşa Mithat Paşa da İngiliz büyükelçisi Sir Henri Elliot ile sürekli temas halindeydi. Paşa yanına Midhat Paşa, Mütercim Rüşdi Paşa ve Süleyman Paşa'yı da alarak padişahın tahttan indirilmesi için geniş bir propagandaya giriştiler. Halkın gözünde Sultan'ı küçük düşürmek için akılalmaz çeşitli iftiralar yaydılar.

Bu hain paşalar gürûhu fevkalade planlı ve programlı bir şekilde 30 Mayıs 1876 Cuma günü sabahı, saat 04.30'da harekete geçtiler. Taşkışla'dan gelen taburlarla, Mekteb-i Harbiyye’nin 300 kadar askeri öğrencisi Dolmabahçe Sarayını çevirdi. Donanma da deniz tarafını kontrol altına aldı ve Sultan Abdulaziz Hanı böylece tahttan indirdiler.

Sultan bir kayıkla Dolmabahçe Sarayından alınıp, Topkapı Sarayına götürülerek, Sultan III.Selim Han’ın şehid edildiği odaya hapsedildi ve sonra da Fer'iyye Sarayı’na götürüldü. Hüseyin Avni Paşa, çoktan planlamış olduğu bu cinayeti saraydan elde ettiği adamlarına 4 Haziran 1876 tarihinde icra etmeyi kararlaştırdı. Bunun akabinde de Cezayirli Mustafa Pehlivan, Mabeyinci Fahri Bey, Yozgatlı Pehlivan Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmed Pehlivan, Sultan Abdülaziz Han'ın kaldığı odaya zorla girdiler.

Saat dokuzu gösteriyordu…

Padişah, Kur’an okuyordu…

Yusuf Sûresi’ne gelmişti…

Katiller sessizce Sultan Abdülâziz Han’ın

kapısına sokuldular ve içeri girdiler.

Bileklerini kesip, intihar süsü verdiler

Büyük mücadeleden sonra katiller, sultanın iki bileğini de kesip dışarı kaçtılar. Henüz ruhunu teslim etmemiş olan Sultan Abdülaziz Han, pencereden çıkartılan bir perdeye sarılarak yakın bir karakola nakledildi. Bu hainler gürûhu hemen olaya intihar süsü verdiler.

Cunta, Sultanı öldürmekle kalmadı. İhtilal sırasında Abdülaziz'in mal varlığı dışında padişahın annesi, eşleri ve bütün harem halkının mücevherleri ve kıymetli eşyalarına da el konuldu.

Ölüm raporunu imzalamak istemeyen iki doktordan birini, Hüseyin Avni Paşa hemen Trablusgarb'a sürgüne göndertti. Diğerinin de apoletlerini söktürdü. Bu cinayete karışan üç pehlivana da maaş bağlanarak gerçeği açıklamaları bir süre önlendi.

Sultan II.Abdulhamid Han’ın tahta çıktıktan sonra kurdurduğu Yıldız Mahkemelerinde ifade veren Sultan Abduaziz’in naaşını yıkayan imam, sultanın kalbinin üzerinde bir darbe olduğunu ve yıkarken bile ufak sızıntıların olduğunu söyler. Bu bilgi bile padişahın katledildiğinin ispat için tek başına yeterli tıbbi bir delildir.

Sultan Abdülaziz Hân’ın naaşını yıkayan imamlar, sonradan verdikleri ifadelerde, Sultanın iki dişinin kırık olduğunu, sakalının sol tarafının yolunduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürüğün bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu feci hadisede rol verilen Pehlivanlar da, işledikleri cinayeti daha sonra tek tek itiraf etmişlerdir.

Osmanlı tarihi konusunda büyük bir mütehassıs olan merhum Prof. İsmail Hami Danişmend 5 ciltlik İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adlı kitabında Sultanın ölüm sebebinin cinayet olduğunu 31 delil ile izah etmektedir. Bir kimsenin iki bileğini küçük bir makasla kendisinin derince kesmesi adli tıbba göre mümkün değildir. Sultanın cenazesi 5 Haziran 1876 günü büyük bir merasimle kaldırıldı. Babası Sultan II. Mahmud Han’ın Çemberlitaş'taki türbesine defnedildi.

Şunu da ifade etmekte fayda var, Maliye Nazırı Mahmut Celaleddin Paşa’nın yazdığı bir mektup üzerine, Sultan Abdülhamid’in emri ile kurulan Yıldız Mahkemelerinde 11 kişi yargılandı. Bunların 9’u için idam 2’si için 10’ar yıl hapis kararı çıktı.

Mazlum ve şehit sultanımızı şehadeti yıldönümünde rahmetle anarken yüksek sesle de zalimler ve katiller gürûhu için yaşasın cehennem diyoruz.

Zalimlerin hesabının da mutlaka görüleceğini yüce rabbimiz İbrahim Sûresi 42.Âyeti Kerimesinde şöyle vahyetmiştir;

‎وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

“...(Resûlüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor...”



Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere ALLAH (C.C.)’a emanet olunuz!

Bilgiler Av. Mustafa TAŞBAŞI tarafından derlenmiştir...