Sultan 2. Mahmud'un torunu Nurbanu Osmanoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: Dedelerimizin ruhu 86 yıl sonra tekrar huzur buldu

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Türkiye'ye ve Müslümanlara büyük sevinç yaşattı. İlk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı Ayasofya'nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyanlardan biri de Sultan 2. Mahmud'un torunu Nurbanu Osmanoğlu oldu.

İlk duyduğumda inanmadım

Osmanoğlu, yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Aslında uzun zamandır bekliyorduk, çünkü Ayasofya'ya her zaman gittiğimde hep bir eksiklik hissediyordum ve o gün geldi. İlk duyduğumda inanmadım, hemen televizyonu haber kanalını açtım ve inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Ayasofya benim için bir Osmanlı sembolü, aynı zamanda dedemiz Fatih Sultan Mehmed'in emaneti ve gururu. Şimdi başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere dedelerimizin ruhu 86 yıl sonra tekrar huzur buldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. İbadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"