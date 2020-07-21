Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunundan işgal altındaki Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki olaylarla ilgili açıklama

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu işgal altındaki Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı. İşte Osmanoğlu'nun basın açıklaması;

Uzun yıllardır Ermeni çeteciler tarafından işgal altında tutulan Karabağ toprakları Müslüman Türk toprağıdır. Millet olarak uluslararası hukuka aykırı olan bu işgali kabul etmedik etmeyeceğiz. Son günlerde Ermenistan, kardeş Azerbaycan sınır hattında olan Tavoz bölgesine teröristce saldırıda bulunarak 9 kardeşimizi şehid etmiştir. Ermenistanın aklını başına almasını, tarihten ders çıkarmasını söylüyorum. Osmanlının torunları olarak geçmişte Ermeniler bizden nasıl muamele görmüşlerse yaptıklarına karşı bugünde yarında aynı muameleyi göreceklerinden emin olsunlar. 'Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz'.! Azeri kardeşlerimize Osmanlı sözü veriyorum. Her zaman ve her şartta kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğumu ve olacağımı belirtmek istiyorum.. ifadelerine yer vermiştir.

Şehzade Abdülhamid Kayıhan OSMANOĞLU

Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı