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Süleymanpaşa’da 995 kişi sorgulandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 1 ayda 995 kişi sorgulandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:31
Süleymanpaşa’da 995 kişi sorgulandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 1 ayda 995 kişi sorgulandı. Sorgulamalar kapsamında çeşitli suçlardan çok sayıda şüpheli yakalandı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 995 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, bu şahıslardan 6‘sı aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Bu uygulamalar sırasında kontrol edilen 113 araçtan 9 araç ve sürücüsüne trafik yönünden gerekli işlemler yapıldı.


Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu; başta hırsızlık olmak üzere 16 ayrı olayda toplam 23 şahıs yakalanırken, 5 şahsa kabahatler kanunundan işlem yapıldı. İşlenen suçlarda kullanılan iki adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak ile bir şüphelinin üzerinden 6 fişek Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:31
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