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Kadın - Aile Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?

Tam kışa özel güzel mi güzel bir çorba...

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:36:00 -
Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?

Tam kışa özel güzel mi güzel bir çorba...

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 bağ ıspanak
  • 1 tane havuç
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2-3 çay kaşığı tuz

Köftesi için;

  • 200 gram kıyma
  • Göz kararı tuz
  • Karabiber

Yapılışı

Yıkanmış mercimeği bir tencereye boşaltın. 5 su bardağı suyu üzerine döküp haşlayın. Ayrı bir tencerede doğranmış sarımsakları zeytinyağında kavurun. Havucu rendeleyip unu ve doğranmış ıspanakları ilave edin. Pişmiş olan mercimeği de suyuyla beraber diğer tencereye ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Tuz ve kimyonu ekleyip sıcak olarak servis yapın.

Çorbanın köftesini hazırlamak için; geniş bir kaba kıymayı, tuzu ve karabiberi koyup, iyice yoğurun. Köfte harcından alıp elinizle misket şeklinde yuvarlayın. Tavada tereyağını eritin ve köfteleri kızartın. Kızarmış köfteleri de Süleymaniye çorbasına ekleyin ve çorbayı tüm malzemeleriyle 5 dakika daha altını kısık bir şekilde pişirin. Süleymaniye çorbanız hazır. Afiyet olsun.

 

 

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