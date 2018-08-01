Süleymaniye Camii'nde "yarı çıplak kadın" skandalı! Bu saygısızlığı durdurun!

YENİAKİT.COM.TR - Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğrafta, Süleymaniye Camii'nde katalog çekimi olduğu öne sürülen çekimlerde skandal görüntüler sergilendi. Cami avlusunda kimlikleri bilinmeyen şahıslar tarafından bir kaç kadının yarı çıplak şekilde fotoğraflarının çekilmesi tepkilere neden oldu.

Camilerde yapılan saygısızlıklara karşı vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Bu durumun sürekli yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, camilerdeki saygısızlıkların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İşte o tepkiler:



