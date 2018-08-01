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Süleymaniye Camii'nde "yarı çıplak kadın" skandalı! Bu saygısızlığı durdurun!

Süleymaniye Camii içerisinde yarı çıplak birkaç kadının yarı çıplak şekilde fotoğraflarının çekilmesine büyük tepki geldi. Vatandaşlar bu ahlaksızlık ve saygısızlıkların önüne geçilmesi için yetkilere çağrıda bulundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 02:58
Süleymaniye Camii'nde "yarı çıplak kadın" skandalı! Bu saygısızlığı durdurun!

YENİAKİT.COM.TR - Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğrafta, Süleymaniye Camii'nde katalog çekimi olduğu öne sürülen çekimlerde skandal görüntüler sergilendi. Cami avlusunda kimlikleri bilinmeyen şahıslar tarafından bir kaç kadının yarı çıplak şekilde fotoğraflarının çekilmesi tepkilere neden oldu. 

Camilerde yapılan saygısızlıklara karşı vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Bu durumun sürekli yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, camilerdeki saygısızlıkların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İşte o tepkiler:


Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 02:58
  1. Süleymaniye Camii
  2. yarı çıplak kadın skandalı
  3. Süleymaniye Camii'nde katalog çekimi skandalı

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  • Teknik YazılımTeknik Yazılım10 dk önce
    Adamı başkan da yaptık, bilmiyorum ki daha ne yapalım,
Bugünkü Akit

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