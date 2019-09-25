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Süleyman Usta 78 yıldır zamana ayar veriyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, 15 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini halen 20 metrekarelik dükkanında sürdüren Süleyman Önüt (93), gençlere örnek oluyor. 3 çocuk babası Önüt, 26 yıl önce işe alıp, yetiştirdiği Fatma Akdeniz ile bozuk saatlere adeta yeniden hayat veriyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
Süleyman Usta 78 yıldır zamana ayar veriyor

Yunanistan'ın İskeçe ilçesinden İzmir'e göç eden ve o dönemde 15 yaşında olan Süleyman Önüt, burada bir saatçinin yanında çırak olarak işe başladı. Önüt, 10 yıl burada çalıştıktan sonra gittiği Aydın'ın Söke ilçesindeki bir başka saat ustasının yanında bu mesleği sürdürdü. 13 yıl da burada çalışan Önüt, kendi dükkanını açtı. Evli, 1'i kız 3 çocuk babası Önüt, ilerleyen yaşına rağmen Aydın Caddesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor. Mesleği öğrettiği oğullarından Kurtuluş Önüt, baba mesleği yerine Kuşadası'nda turizmci, Kubilay Önüt ise Söke'deki bir ecza deposunda pazarlama mümessili olarak çalışmayı tercih etti. Yalnız kalan Önüt de, 'En azından dükkana bakar' düşüncesiyle 26 yıl önce Fatma Akdeniz'i (44) işe aldı. Ancak Akdeniz'in bu işe meraklı olduğunu fark eden Önüt, mesleğin inceliklerini öğretmeye başladı. Kısa sürede işi kapan Akdeniz, Önüt'ün adeta sağ kolu oldu. O günden bu yana da Önüt, Akdeniz ile birlikte çalışıp akrep ve yelkovanlı saatler başta olmak üzere pek çok saati tamir ediyor.

'KADIN SAAT TAMİRCİSİ YOK DENECEK KADAR AZ'

Ömrünün sonuna kadar mesleğini yapmaya devam edeceğini belirten Süleyman Önüt, "Bu iş yerini 55 yıl önce açtım. O günden bu yana da bu dükkandan ekmeğimi kazanıyorum. İki oğluma da bu mesleği öğrettim ama ikisi de yapmadı. Ben öldükten sonra mesleğimi sürdürürler mi onu da bilmiyorum. Çocuklarım bu işi yapmayınca Fatma'yı yanıma aldım. Azmiyle çok iyi bir saat tamircisi oldu. Ege Bölgesi'nde kadın saat tamircisi yok denecek kadar az. Benim olmadığım zamanlarda bile yokluğumu aratmıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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