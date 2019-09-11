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Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncunun cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:23
Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın tanınan ismi Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncunun cenazesi, öğle vakti Şakirin Cami'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenaze töreninde kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti.

Sanatçı Ediz Hun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Turan'ın esprili, şakalar yapan ve kıvrak zekalı biri olduğunu söyledi.

Turan'ın sanat kabiliyetinin de çok yüksek olduğunu ifade eden Hun, "Büyük bir kayıptır. Belki 80 yaşını geçmiş olabilir ama böyle güzel insanların, örnek insanların, yaşamları boyunca sevilmiş olan insanların hayatı biraz daha devam edebilirdi. Tabii bunun sonu yok, sonsuz bir yaşam yok mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın." diye konuştu.

Ünlü oyuncunun düzgün karakterli, şahsiyetli ve şaka yapmayı seven bir insan olduğunu anlatan Nuri Alço, "Festivallerde hepimizin güneşiydi, gelse de biran evvel eskilere dönsek, yad etsek derdik. Onları canla başla dinlemek çok güzeldi, Allah toprağını bol etsin. Türk sinemasının başı sağ olsun." dedi.

Kadir İnanır ise Süleyman Turan'ın çok hassas bir insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Asıl olan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, sevgi, ilgi ve büyük işler bırakmış olarak gitmek. Bence hayatın anlamı bu, yoksa 'nasıl olsa ben de öleceğim' deyip yaşadığı dünyanın gerçeklerinden duyarsız kalarak, hiçbir konuyla ilgilenmeden sadece kendini düşünerek özellikle iyi insan ve daha önemlisi sanatçı kimliğine kavuşmanız mümkün değil."

Sanatçının insanlara güzel bir dünya bırakmak için üstün gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan İnanır, "Toplumun yaşadığı acıları yürekten paylaşmadıkça asla saygın olarak bu dünyadan gidemezsiniz." diye konuştu.

Gerçek adı Süleyman Başturan olan Yeşilçam'ın usta isminin cenazesine Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Berhan Şimşek, İlyas Salman, Kerem Alışık, Serdar Gökhan ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile tiyatro ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:23
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