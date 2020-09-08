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Gündem Süleyman Soylu'nun "lanet" dediği Çukur tüm tepkilere rağmen yeniden başladı
Gündem

Süleyman Soylu'nun "lanet" dediği Çukur tüm tepkilere rağmen yeniden başladı

Gençler arasında illegal suç hayatını özendiren Çukur isimli dizi, sağduyulu vatandaşların tepkilerine rağmen dün yeniden başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Lanet bir dizi" diye nitelediği Çukur'daki skandal sahneler nedeniyle RTÜK'ün harekete geçmemesi ise ayrıca dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:17:00 -
Süleyman Soylu'nun "lanet" dediği Çukur tüm tepkilere rağmen yeniden başladı

Türk-İslam toplum yapısına uymayan ve illegal suç hayatını özendiren skandal bölümleriyle duyarlı Müslümanların tepkilerine neden olan Çukur isimli dizi, dün tekrar yayına başladı.

Mafya ilişkilerini anlatan ve gayri meşru ilişkilere özendiren söz konusu dizinin, RTÜK’e yağan onlarca şikayete rağmen kaldığı yerden yayına devam edebilmesi ayrıca dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun” diyerek sert bir şekilde eleştirdiği dizi hakkında RTÜK’ün yetersiz kalışı ve skandal dizinin devam etmesi halk nezdinde tepkilere neden oluyor.

Yine “şiddetle” başladı

Çukur isimli dizi, dün yayınlanan bölümüyle yeni sezona başladı. Söz konusu bölümde yine şiddetin ön plana çıkarılması tepkilere neden oldu. Bölüm sonunda Yamaç isimli karakterin vurulmasıyla birlikte, dizide hiçbir değişim olmadan tekrar yayına başladığı görüldü.

Süleyman Soylu'dan dizi eleştirisi: Lanet bir dizi var 'Çukur' diye
Süleyman Soylu'dan dizi eleştirisi: Lanet bir dizi var 'Çukur' diye

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Süleyman Soylu'dan dizi eleştirisi: Lanet bir dizi var 'Çukur' diye

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Adı gibi çukur! Lanet dizi Çukur'da ahlâksız sahneler!

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Adı gibi çukur! Lanet dizi Çukur'da ahlâksız sahneler!

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Yorumlar

ümit

RTÜK uyuyor yata yata maaş alıyor
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XxMann

Ne varmış bu dizide?  
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