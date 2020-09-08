Süleyman Soylu'nun "lanet" dediği Çukur tüm tepkilere rağmen yeniden başladı

Türk-İslam toplum yapısına uymayan ve illegal suç hayatını özendiren skandal bölümleriyle duyarlı Müslümanların tepkilerine neden olan Çukur isimli dizi, dün tekrar yayına başladı.

Mafya ilişkilerini anlatan ve gayri meşru ilişkilere özendiren söz konusu dizinin, RTÜK’e yağan onlarca şikayete rağmen kaldığı yerden yayına devam edebilmesi ayrıca dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun” diyerek sert bir şekilde eleştirdiği dizi hakkında RTÜK’ün yetersiz kalışı ve skandal dizinin devam etmesi halk nezdinde tepkilere neden oluyor.

Yine “şiddetle” başladı

Çukur isimli dizi, dün yayınlanan bölümüyle yeni sezona başladı. Söz konusu bölümde yine şiddetin ön plana çıkarılması tepkilere neden oldu. Bölüm sonunda Yamaç isimli karakterin vurulmasıyla birlikte, dizide hiçbir değişim olmadan tekrar yayına başladığı görüldü.