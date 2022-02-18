  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Süleyman Soylu'nun dayısı toprağa verildi
Gündem

Süleyman Soylu'nun dayısı toprağa verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, vefat eden dayısı Ali İhsan Reis'in cenazesi Samsun'un toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 15:03:00 -
Süleyman Soylu'nun dayısı toprağa verildi

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Reis'in cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Bakan Soylu, evin önünde başsağlığı dileklerini kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Darboğaz Mahallesi Camisi'ne getirilen Reis'in cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, dayısının tabutunu bir süre taşıdı.

Törene, İçişleri bakan yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay