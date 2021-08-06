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Gündem Süleyman Soylu'dan Ziya Selçuk açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Ziya Selçuk açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Ziya Selçuk için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:23:00 -
Süleyman Soylu'dan Ziya Selçuk açıklaması

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ziya Selçuk için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve bizim Ziya Hocamız; Bilgeliği, samimiyeti, zerafeti, asaleti, tensip ederse sıra arkadaşım Hocam; derviş tavrı ile benim için de zırh idi. Milletimize verdiği hizmetler için Allah razı olsun. Sizi seviyoruz Ziya Hocam."

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Yorumlar

Bilal

Kaldı Sağlık ve tarım bakanı. Küreseler tasfiye olunca belki çıkar karanlıklar aydınlığa.
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