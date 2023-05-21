  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Süleyman Soylu’dan son dakika açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu: Bugünden itibaren...
Gündem

Süleyman Soylu’dan son dakika açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu: Bugünden itibaren...

Yeniakit Publisher
2023-05-21 15:50:00 -
Süleyman Soylu’dan son dakika açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu: Bugünden itibaren...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin şark hizmetinin bire düşürüleceğini duyurdu. Bakan Soylu, düzenlemeye ilişkin sözlerinde "2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluştu. Şişli’de bir otelde düzenlenen programa Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve birçok emniyet personeli katıldı. Bakan Soylu, kahvaltının ardından emniyet personeline hitap etti.

"Fiili olarak bugünden itibaren esas itibarıyla başlamış olacak"

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da huzur ve güven ortamının oluştuğunu vurgulayarak, "2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz. Bu zaman diliminde olduğu gibi o zaman dilimi içerisinde de mevcut görevinde olanlar da bundan istifade edebilme hakkına sahip olacaklar. Yani fiili olarak bugünden itibaren esas itibarıyla başlamış olacak. Bu adımın da polis teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23