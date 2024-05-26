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Gündem Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı...
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 12:22:00 -
Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı...

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokak köpeklerinin uyutulması hususunda, “gönlüm razı değil” dedi.

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir değerlendirme de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Uyutulma seçeneğinden yana olmadığını belirten Soylu, "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa'nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında topu belediyelere atan Soylu, "Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah'ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak çalışmayı AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim etti. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak. 4 bakanlık da neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporla ortaya koydu.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili etki analiz raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, raporda sorun güvenlik, sağlık ve ekonomik yönleri ortaya konuldu. Saldırgan hayvanların, toplum güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Bu hafta içinde Meclis'e gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinde, çözüm olarak köpeklerin uyutulmasının önerildiği iddia edildi.
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Yorumlar

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Sn Soylu yanlış düşünüyor Reis milletin sesine kulak verip doğru olanı yapacaktır

İki ayaklı mı dört ayaklı mı

Ben iki ayaklılardan bahsediyor sandım ama yanılmışım.Onlar bellerinde ruhsatsız silahlar, ellerinde bıçaklarla dolaşmaya devam ediyor. İki ayaklıların katlettiği insanların canı yok mu? Bu ülkede hergün kadınlar öldürülüyor.
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