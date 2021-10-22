Süleyman Soylu'dan skandal karara tepki: Tamamen siyasi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için gri listeye alınmasıyla ilgili olarak, "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupa'dır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir" dedi.

Soylu burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki terörist sayısını 180'nin altına düştüğünü açıkladı.

10 büyükelçinin açıklamalarına da tepki gösteren Bakan Soylu, "Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı da içerden çıkarmamızı isterler" ifadelerini kullandı.