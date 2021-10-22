  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Süleyman Soylu'dan skandal karara tepki: Tamamen siyasi!
Siyaset

Süleyman Soylu'dan skandal karara tepki: Tamamen siyasi!

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili olarak "Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:25:00 - 2021-10-22 12:25:11
Süleyman Soylu'dan skandal karara tepki: Tamamen siyasi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için gri listeye alınmasıyla ilgili olarak, "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupa'dır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir" dedi.

Soylu burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki terörist sayısını 180'nin altına düştüğünü açıkladı.

10 büyükelçinin açıklamalarına da tepki gösteren Bakan Soylu, "Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı da içerden çıkarmamızı isterler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amine

Bu kararı alnalalarnin sebebi kara paraya ve terör finans namına engel olunamadigi için değil tam tersi bunlara hizmet eden terör finansmanına engel olunduğu için
  • Yanıtla
İlham Aliyev'den
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi...
Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi
Dünya

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınan Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, cezaevinde ilk kez görüntülendi. Açlık grevini sürd..
Muharrem İnce'yi çıldırtan soru!
Gündem

Muharrem İnce'yi çıldırtan soru!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir gazetecinin "İktidarı değiştirmek için HDP ile beraber olur musunuz?" sorusu karşısında çı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay