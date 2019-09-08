Süleyman Soylu'dan 'ortak devriye' açıklaması: Güvenli bölge Türkiye'nin yoğun çabası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer ABD Fırat'ın doğusundaki devriye atmayı bizim silahlı kuvvetlerimizle kabul ediyorsa Türkiye'nin girişimi ile söz konusudur" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan Bakan Soylu "Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır" dedi.