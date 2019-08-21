Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk’te Didem Arslan’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"Bu tahrik edici bir soru"

Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyım atanmasıyla ilgili Nagehan Alçı’nın “Daha önceki AK Parti hükümetlerinin İçişleri Bakanları Sn. Efkan Ala, Sn. Muammer Güler döneminde hiç kayyum atanmadı. Yani siz onların bu konuya yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” diye sorması üzerine Bakan Soylu, “Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor” cevabını verdi.

Soylu, açıklamasının devamında "Her dönemin kendine ait bir iklimi vardır. Biz S-400'ü bundan 10 sene önce alamazdık. Ancak bu dönemde alabilirdik. Biz birçok meseleyle uğraşırken bazı şeyleri yapabilme kabiliyetinde olamıyoruz. Bu bir imkan meselesidir." ifadelerini kullandı.