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Siyaset Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nu bitirecek çıkış
Siyaset

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nu bitirecek çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa toplantısından sonra hazırlanan bildiriyi yabancı bir büyükelçiye düzelttirdiği iddiasıyla ilgili iki yeni soru paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 12:29:00 -
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nu bitirecek çıkış

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı toplantı sonrası hazırlanan metinle ilgili iki soru sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki gün önce AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programına katılmıştı.

Programda konuşan Bakan Soylu, "Türkiye yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, benden sonra bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin? Kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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Yorumlar

Murat

Haysiyeti olan bu lafın altında kalacagina tırın altında kalır ne diyelim başka diyecek bişey yok

Bal

Kılıçdaryan her zamanki gibi 'yalan ve iftira' der, en geç ertesi gün ortaya gündem değiştirmek için okkalı bir yalan ve iftira atar, sonra kenara çekilir sırtlan gibi pis pis sırıtır, beyin özürlü tayfasıda şakşaklar. Olacağı bu. Bu filmi çok izledik.
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