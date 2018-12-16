0553 313 94 23

Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde yaptığı konuşmada, HDP'li bir milletvekilinin komisyon toplantısında parmak sallayarak kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Soylu, "Hiç umrumuzda değil PKK terör örgütü tehdit etsin, siz tehdit edin. Vız gelir, tırıs gider." çıkışında bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 18:38
Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bakanlığının bütçesiyle ilgili söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Bakan Soylu, Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde provokasyon çıkmaması için elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mezarlığa gittiğini ve Hatun Tuğluk defnedilene kadar meseleye nezaret eden bir anlayış ortaya koyduğunu aktardı. HDP'li Oruç'un, terörist cenazeleriyle ilgili eleştirisine, "Terörist olarak öldürdüğümüzün cenazelerine HDP'li milletvekillerini göndermediğimiz doğrudur. Ne yaparsanız yapın göndermeyiz, engelleriz." karşılığını verdi.

'Vız gelir tırıs gider'

Komisyon toplantısında bir milletvekilinin parmak sallayarak kendisini tehdit ettiğini dile getiren Soylu, "Hiç umrumuzda değil PKK terör örgütü tehdit etsin, siz tehdit edin. Vız gelir, tırıs gider." ifadesini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:38
  1. Van
  2. Süleyman Soylu
  3. HDP
  4. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • mehmet mehmet 23 dk önce
    Soylu Allah'a emanet olsun. Allah onu korusun.
  • Abidin Abidin 37 dk önce
    İ. soyları. Siz Bakanımızın attığı tırnak olamazsınız. Hainlere ...
  • MilletMillet51 dk önce
    Sayın bakanım tehdit etmesin edemesin ... Devletin ,milletin meclisinde biz aciz miyiz ki bu köpekler bizim en değerlimizi tehdit edebiliyor vallahi kanımıza dokunuyor . Atın bu köpekleri fare deliğine . Vay Kürtler ayaklanırmış ayaklansın da görelim. KK yıda atın vay mezhbin biri ayaklanırmış .Yetti artık bu devlet , bu millet bunlarla yüzleşmeye hazırdır

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Voleybol: Efeler Ligi
  1. Voleybol: Efeler Ligi
  2. Ağlıyorsa kalbinizin atışını dinletin
  3. Meclis'te Burdur milletvekillerinden..
  4. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
  5. Hollanda'da Denk Partisi'nin AP..
  6. Fas'ta "insan hakları aktivistlerine..
  7. Strese karşı dua
  8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  9. Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti
  10. Yemek yaparken bunları aklınızdan..
  11. Maçın ardından
  12. Çocuk diş gıcırdatıyorsa...
  13. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  14. Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası
  15. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
  16. BBC Fransa'daki olayları Ruslara..
  17. Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı
  18. Bebek inek sütü içemez
  19. Arsenal 22 maç sonra kaybetti
  20. Çavuşoğlu Nobel ödüllü Murad'ı kabul..
Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
İsrail merkezli kukla devlete izin yok
İsrail merkezli kukla devlete izin yok
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
MHP'nin adayı geri çekildi
MHP'nin adayı geri çekildi

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı