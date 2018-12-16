Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bakanlığının bütçesiyle ilgili söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Bakan Soylu, Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde provokasyon çıkmaması için elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mezarlığa gittiğini ve Hatun Tuğluk defnedilene kadar meseleye nezaret eden bir anlayış ortaya koyduğunu aktardı. HDP'li Oruç'un, terörist cenazeleriyle ilgili eleştirisine, "Terörist olarak öldürdüğümüzün cenazelerine HDP'li milletvekillerini göndermediğimiz doğrudur. Ne yaparsanız yapın göndermeyiz, engelleriz." karşılığını verdi.

'Vız gelir tırıs gider'

Komisyon toplantısında bir milletvekilinin parmak sallayarak kendisini tehdit ettiğini dile getiren Soylu, "Hiç umrumuzda değil PKK terör örgütü tehdit etsin, siz tehdit edin. Vız gelir, tırıs gider." ifadesini kullandı.