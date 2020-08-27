Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Giresun’da meydana gelen sel felaketi için o bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Süleyman Soylu, son dakika yaptığı açıklama ile bilgiler verdi. 7 vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor.” açıklamasını yaptı.