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Gündem Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama
Gündem

Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi ile boğuşan Giresun’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, ekip çalışmalarının 917 personelle görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:08:00 -
Süleyman Soylu'dan Giresun’daki felakete ilişkin flaş açıklama

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Giresun’da meydana gelen sel felaketi için o bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Süleyman Soylu, son dakika yaptığı açıklama ile bilgiler verdi. 7 vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

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