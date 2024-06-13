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Gündem Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı mesajı!
Gündem

Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:20:00 -
Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı mesajı!

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi sonrası muhalif medya kanallarından AK Parti ve MHP arasına nifak tohumları ekilmeye çalışıldı.

Bahçeli'nin yüzük paylaşımıyla Erdoğan'a mesaj gönderdiği şeklinde manipülasyon yapanlara karşı hem MHP kanadından hem de AK Parti'den yapılan açıklamalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Tüm bunların ardından bir paylaşımda İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor." diyen Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi büyüğümüz MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyor. Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır… Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır. Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk'ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir."
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