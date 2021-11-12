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Gündem Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi
Gündem

Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu'nun 2018 yılında yaşadığı pasaport krizinin gündeme gelince Bakan Soylu canlı yayına mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:42:00 - 2021-11-12 12:32:39

Saadet Partisi Genel Başkanı (SP) Temel Karamollaoğlu'nun 2018 yılında yaşadığı pasaport krizinin gündeme gelmesine ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda Resul Tosun'a mesaj gönderdi.

Canlı yayında Süleyman Soylu'nun mesajını okuyan Tosun, "Sayın Süleyman Soylu'dan gelen mesaj şu şekilde, 'Oradaki bir memurun işgüzarlığı. Geçmişte emniyette olan bilgi setini, pasaportlar nüfus müdürlüğüne geçince, geçmiş bir notu görünce tereddüt etmesinden kaynaklanmış. Tereddütü teyit edip, işin aslını öğrenince sonrada hemen geri verildi, hepsi bu kadar" dedi.

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Yorumlar

Nuri BALKANOĞLU

Sivasın göçüne sebeb veren Hızlı tren eleştirisine bakınca nekadarda boş olduğunu anlamamakda mümkün değil
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Iki oy alacaz diye nedir bu...
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