Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde 790 terörist var

Bakan Soylu, terörle mücadelede hep birlikte kararlılıklarını ortaya koyacaklarını belirtti. Soylu, terör örgütünün tükeniş içinde olduğunu ve sabah 2'si Kars'ta, 5'i Tunceli'de 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız büyük mücadele ortaya koyuyor. Bu mücadelenin nasıl olduğunu dünyaya ve Türkiye'de bu mücadeleyi görmek istemeyenlere açık şekilde, büyük kahramanlıkla arkadaşlarımız gösteriyor. Ziyaret etmek, komutanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedim. Mücadelemizi, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Siz buraları bekledikçe milletimiz huzur ve sükun içindedir. Burada terör örgütü nefes alamadıkça, bütün güvenlik kuvvetlerimiz operasyonları başarılı şekilde yürütmektedir” diye konuştu.