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Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde 790 terörist var

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:08
Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde 790 terörist var

 Bakan Soylu, terörle mücadelede hep birlikte kararlılıklarını ortaya koyacaklarını belirtti. Soylu, terör örgütünün tükeniş içinde olduğunu ve sabah 2'si Kars'ta, 5'i Tunceli'de 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız büyük mücadele ortaya koyuyor. Bu mücadelenin nasıl olduğunu dünyaya ve Türkiye'de bu mücadeleyi görmek istemeyenlere açık şekilde, büyük kahramanlıkla arkadaşlarımız gösteriyor. Ziyaret etmek, komutanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedim. Mücadelemizi, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Siz buraları bekledikçe milletimiz huzur ve sükun içindedir. Burada terör örgütü nefes alamadıkça, bütün güvenlik kuvvetlerimiz operasyonları başarılı şekilde yürütmektedir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:08
  1. Tunceli
  2. Kars
  3. İçişleri
  4. süleyman soylu
  5. SİYASET Haberleri

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